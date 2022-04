Verdediger met Beerschot en PSV verleden: "Ik wil graag opnieuw in België spelen. Kortrijk en Beerschot toonden interesse"

De 24-jarige Belg, Marco Weymans, is sinds 1 januari zonder club en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. De jonge verdediger sluit een terugkeer naar België niet uit.

Marco Weymans, die contractvrij is, heeft op 24-jarige leeftijd al een lange weg afgelegd. Opgeleid in Beerschot, sloot hij zich in 2012 aan bij het opleidingscentrum van PSV Eindhoven. "Het heeft me veel opgebracht. Ik had ongelooflijke coaches als Van Bommel en Van Nistelrooy. Maar ik moet toegeven dat ik erg koppig was toen. Van Bommel zei bijvoorbeeld dat ik een goede linksback kon worden en dat als ik hier zou blijven en me zou verbeteren, ik dan bij het eerste team zou komen. Ik was een linkermiddenvelder in die tijd en ik werd teruggehaald naar de jeugdploeg, dus ik zag dat als kritiek en ik nam het niet goed op. Ik was niet volwassen genoeg om het te begrijpen. En uiteindelijk had hij gelijk, want ik speel nu al vijf jaar op die positie," zegt de Antwerpenaar.

Drie jaar later sloot hij zich aan bij de U23's van Cardiff City en in 2017 keerde hij terug naar België met Tubeke in 1B. "Christian Bracconi zei me dat ik linksback moest spelen toen ik in Tubeke aankwam. Ik dacht, 'Het is OK nu, ik heb te lang gewacht en ik accepteer om op die positie te spelen'. Ik was pas 19 toen ik terug naar België kwam en ik heb veel wedstrijden gespeeld in de Proximus League. Ik presteerde goed en maakte vaak deel uit van het team van de week toen Tubeke laatste was en je Cercle, Westerlo, Beerschot en Union had. Het was de moeite waard", aldus de speler die, na twee seizoenen in de Belgische tweede klasse, besloot zich aan te sluiten bij Östersund in de Zweedse eerste klasse.

Belgisch voetbal

"Ik had nog zes maanden te gaan van mijn contract bij Tubeke en Östersund kwam aankloppen. Ze wilden me en gaven me wat ik wilde. Alles was geregeld in twee uur met betrekking tot het contract, dat heb ik nog nooit gezien. Op dat moment was de club in de Europacup en in de top vijf in Zweden. Ik zou gaan spelen voor een topclub in de eerste divisie en ik zou een goede boterham gaan verdienen, er was geen reden voor mij om op 21-jarige leeftijd te weigeren. Kortrijk en Beerschot hadden ook belangstelling, maar die waren niet zo concreet. Ik heb veel geleerd in Zweden en ik heb mijn spel en mentaliteit verbeterd. Ik werd een completere speler toen ik op rechtsback speelde en zelfs in het midden. Het was een goede ervaring ondanks het feit dat de club afdaalde naar de Zweedse D2, en daarna werd mijn contract verbroken. Ik kreeg aanbiedingen van Zweedse, Scandinavische en Oost-Europese clubs, maar ik wilde terug naar België. Lommel heeft me een aanbieding gedaan, maar ze hebben me geen nieuws meer gegeven", zegt Marco Weymans.

De verdediger zou graag weer in België spelen. "Ik ben hongerig en ik wil mijn kwaliteiten weer laten zien. Ik ben gegroeid, vooruitgegaan en heb veel meer ervaring opgedaan. Ik hou van combineren, van aanvallen en van beslissend zijn door assists te geven. Ik heb ook verschillende selecties met de nationale ploeg van Burundi. Ik ben nu vrij en waarom speel ik niet dicht bij huis in de provincie Antwerpen. Ik woon op 500 meter van het stadion van Beerschot. De tijd zal het leren, maar ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging," besluit Weymans.