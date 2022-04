Hein Vanhaezebrouck gelinkt aan andere Belgische topclub, Ivan De Witte reageert kristhalhelder: "Geld is belangrijk, maar ..."

Hein Vanhaezebrouck heeft nog geen nieuw contract getekend als coach van AA Gent. En dus is de vraag of hij volgend seizoen nog coach is bij de Buffalo's.

Hein Vanhaezebrouck wordt al eens gelinkt aan andere clubs en met name Paul Gheysens zou door hem gecharmeerd zijn. De sterke man van Antwerp zou geneigd zijn om na dit seizoen de samenwerking met Priske stop te zetten en voor een nieuwe coach te kiezen. Geld Dat zou mogelijk Vanhaezebrouck moeten worden, al maken ze zich in Gent nog steeds sterk dat alles in orde zal komen met het contract van de coach. "Geld is belangrijk, maar ik denk niet dat het speelt in deze situatie. We voeren goede gesprekken", heeft voorzitter De Witte er in La Dernière Heure nog goede hoop op dat Vanhaezebrouck langer bij Gent zal blijven.