Liverpool plaatst zich na doelpuntrijke middag voor finale FA Cup, De Bruyne ziet vanop bank hoe doelman blundert

Liverpool heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de FA Cup. De Reds waren op Wembley voor rust een klasse te sterk voor een bleek Manchester City. De Citizens rechtten de rug na de koffie, maar kwamen niet dichter dan 3-2, na goals van Grealish en Bernardo Silva.

Kevin De Bruyne begon op de bank bij Manchester City. De Rode Duivel ondervond te veel hinder van de voet, die gehecht moest worden na de wedstrijd tegen Atletico Madrid. De Bruyne zag hoe Liverpool al na negen minuten op voorsprong kwam. Konaté kon eenvoudig een hoekschop in doel koppen.

Nog geen tien minuten later zat Liverpool helemaal op rozen. Invallersdoelman Zack Steffen ging gruwelijk in de fout bij een terugspeelbal, Mané profiteerde optimaal: 2-0. Manchester City was onherkeenbaar voor de pauze en Liverpool sloeg op slag van rust nog een derde keer toe. Na een schitterende collectieve aanval werkte Mané fenomenaal af.

Manchester City kon meteen na de koffie de eerredder scoren. Gabriel Jesus vond Grealish, die erg overtuigend afwerkte. Twintig minuten voor tijd kreeg Jesus een unieke kans om de aansluitingstreffer te maken, maar Becker pakte uit met een belangrijke redding. Aan de overzijde verzuimede Salah een blunder van Zinchenko af te straffen. In de slotminuut ging Mahrez aan de haal, aan de tweede paal kon Bernardo Silva alsnog voor de 3-2 zorgen. Verder kwam Manchester City, waar De Bruyne de ganse partij op de bank bleef, niet meer.

Liverpool plaatst zich zo als eerste voor de finale van de FA Cup. In die finale nemen de Citizens het op tegen de winnaar van Chelsea-Crystal Palace.