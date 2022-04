Louwagie zal toch over de brug moeten komen als hij Tissoudali wil houden: "Het was niet wat je de beste speler van Gent biedt"

Michel Louwagie, algemeen directeur van AA Gent, heeft het deze week al gezegd: hij wil Tarik Tissoudali niet verkopen. Maar dan gaat hij wel met een beter voorstel over de brug moeten komen.

Tiffany Kreder, ook wel mevrouw Tissoudali, onthult immers dat de gesprekken tot nu toe niet al te vlot verlopen. Tissoudali heeft nog een contract tot 2023, maar Gent wil dat verlengen. “Het contractvoorstel was niet wat je de beste speler van AA Gent biedt. Ik vind hem de beste. Je kan wel naar die zandbak gaan, maar is dat de juiste keuze?", zegt ze in Het Nieuwsblad.

"Hij wil graag Champions League spelen. En geld is mooi, maar voetballen moet ook leuk zijn. En hij vindt het heel fijn om bij Gent te spelen. Plus: als Tarik ergens komt, moet hij eerst wennen tot hij zich goed voelt. Die tijd krijg je niet altijd. Le Havre was een les voor ons.”