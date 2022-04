Sven Kums wil contract verlengen, maar wat als AA Gent dat niet wil...

Sven Kums heeft nog een jaar contract bij de Buffalo's, maar als het aan hem ligt, maar er nog wat bijkomen.

Sven Kums voelt zich duidelijk goed in zijn vel bij AA Gent. Hij staat fysiek scherp en ook mentaal loopt het perfect. Hij wil dan ook nog doorgaan nadat zijn contract volgend jaar afloopt.

“Als dit contract afloopt, zal ik 35 zijn. Maar ze mogen mij zeker een voorstel doen voor nog een extra jaar. Ik voel mij hier goed, ik zie mezelf mijn carrière hier misschien wel afsluiten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Als het aan mij ligt, mogen ze me vragen om nog een jaar door te gaan, net omdat ik mij fysiek goed voel. Als ik het gevoel zou hebben dat het op is, zou ik het niet correct vinden naar de club toe om nog een extra jaar te vragen. Deze club en en de mensen van deze club hebben me veel gegeven, ik zou niet willen doorgaan als ik zou voelen dat mijn niveau zakt. Maar ik heb nog veel goesting én ik voel me nog goed.”

Maar het zit er ook in dat AA Gent geen nieuw contract meer wil geven. “Een andere club: dat kan je niet zeggen, want je weet niet wat er gebeurt tussen dit en een jaar. Als ik hier geen aanbod krijg en nog zin heb om te voetballen, zal ik wel kijken wat de opties zijn. Maar afzakken naar een lager niveau, dat ga ik niet doen.”