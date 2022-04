Milan Jovanovic: "Zij respecteren me meer dan mijn andere ex-club in België"

Milan Jovanovic was in het land om de Legends Game van Olivier Deschacht en Davy de Fauw bij te wonen.

De bekerfinale laat Jovanovic aan zich voorbijgaan, al was hij wel uitgenodigd. “David Steegen nodigde me uit in naam van Anderlecht. Dit is een bewijs van het respect dat Anderlecht voor me heeft”, klinkt het in La Dernière Heure.

“Anderlecht respecteert me meer dan mijn andere ex-club, Standard. Ik weet niet waarom en ik begrijp het niet, maar zo is het nu eenmaal. Maar dat heeft nooit mijn gevoelens over de twee clubs veranderd: mijn hart zal altijd half in Luik en half in Anderlecht zijn.”

Al vindt Jovanovic wel dat de situatie op Sclessin bijzonder schrijnend is. “Ik ben erg teleurgesteld in de huidige situatie bij Standard. De club is al meer dan tien jaar in verval.”