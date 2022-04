Thorsten Thys van KVO legt uit hoe ze zo vlot hun licentie behaalden: "Ons beleid zet de tering naar de nering"

KV Oostende publiceerde een uitgebreid interview met COO Thorsten Theys. De kustploeg behaalde zonder problemen zijn licentie en dit was voor hem geen verrassing. Er zit namelijk een heel goed financieel beleid achter het besturen van KV Oostende volgens hem.

KV Oostende behaalde vlot zijn licentie voor de Jupiler Pro League. Al maakte covid het een financieel moeilijk jaar, het beleid van de club is duidelijk volgens Thorsten Thys. "Ons beleid zet de tering naar de nering, is correct en transparant en gaat als een goede huisvader om met de beschikbare centen. Uiteraard is 2 jaar covid financieel pijnlijk, maar met onze investeerders zal de club nooit in nefast financieel vaarwater terecht komen. Dat toont het probleemloos verkrijgen van onze licentie aan. Het is een teken dat de club op financieel vlak zorgeloos de komende 18 maanden kan tegemoet zien.”

Volgens Thorsten Thys is dit perfect te verklaren en je mag volgens hem een voetbalclub nooit beoordelen op één (boek)jaar. “Een jaarrekening is zeer relatief en vooral een momentopname. Eerst en vooral is er voor 1,4 miljoen euro afschrijvingen vervat in dat resultaat, dat zijn niet-kas-kosten en tellen dus eigenlijk niet. Bovendien werd de balans opgemaakt op 30 juni 2021. Dat wil zeggen dat onze twee meest succesvolle uitgaande transfers (Jack Hendry en Arthur Theate) nog niet inbegrepen zitten in die jaarrekening, want verkocht na 30 juni 2021. Tel daarbij een covidjaar waarbij we nauwelijks tot geen publiek mochten ontvangen en we dus ook amper inkomsten hadden en dan kom je tot dit resultaat.

Er zijn een aantal clubs die het in België financieel veel slechter doen. Tegelijkertijd komen er nog wel wat inkomende transfer bij die het verlies gaan goedmaken. "Maar als je dat resultaat vergelijkt met veel andere clubs, dan komen wij er zeker niet slecht uit. En als we de transfers van Hendry en Theate in rekening brengen, plus ook nog het bedrag dat we ontvangen voor de transfer van Alexander Blessin, dan is het duidelijk dat de balans in juni 2022 dit verlies goed zal maken. Een voetbalbedrijf mag je bovendien niet op 1 werkingsjaar beoordelen, onze investering in jonge spelers kan niet telkens elk jaar renderen, dat zijn projecten en cycli per 3 jaar.”