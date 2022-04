Arsenal denkt aan een ex-speler van KRC Genk

Nicolas Pépé gaat Arsenal verlaten en de Londenaars denken al aan een opvolger. Een ex-speler van Genk is een optie.

Om de opvolger van Pépé te vinden, richt Arsenal zijn blik op... Lille. Volgens The Mirror hebben The Gunners een oud-speler van Genk in het vizier in de persoon van Edon Zhegrova (23 jaar, 7 wedstrijden en 2 doelpunten in de Ligue 1 dit seizoen).

Zou Lille bereid zijn om de ex-speler van FC Basel na amper zes maanden alweer naar Arsenal te laten gaan? De twee clubs onderhouden alvast goede banden. Eerder plukte Arsenal immers ook al Gabriel en Pépé weg in Lille.