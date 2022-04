Francky Dury (64) sluit nieuw avontuur niet uit: "Het moet iets leuks zijn"

De 64-jarige Francky Dury is het voetbal nog niet beu. In december vertrok hij bij Zulte Waregem en sindsdien geniet hij van zijn vrije tijd. Al staat de ex-coach nog altijd open voor een nieuw avontuur langs de zijlijn.

Franky Dury nam in december 2021, na tien jaar afscheid van Zulte Waregem en is sindsdien werkloos. De ex-coach is gelukkig en geniet van zijn vrijheid. "Ik ben op vakantie geweest, ik ben gaan skiën en ik fiets veel. Ik amuseer me", vertelt hij in De Tribune.

Toch is Francky Dury het voetbal nog niet beu en overweegt hij nog altijd om ooit opnieuw langs de zijlijn te staan. "Als je stopt in december kan er weinig goeds je pad kruisen. Ik heb wat telefoons gekregen, maar meestal gaat het over ploegen die niet sterk in hun schoenen staan. Daar heb ik geen zin in. Het moet iets leuks zijn. De club moet ambitieus zijn. Die voorwaarde zal ik stellen als de telefoon nog een keer gaat", besluit de 64-jarige Francky Dury.