Manchester United en Ten Hag hebben akkoord, enkel clubs zoeken nog naar een overeenkomst

Erik ten Hag lijkt zo goed als zeker Amsterdam te verlaten voor Manchester. Volgens sportjournalist Fabrizio Romano, zouden de Nederlander en de club een akkoord hebben. Mitchell van der Gaag de huidige assistent van Ten Hag maakt eveneens de overstap naar Old Trafford.

Ajax en Manchester United zoeken nu nog naar een overeenkomst. Het zou gaan om een clausule van om en bij de twee miljoen euro. Officiële bekendmaking wordt over enkele dagen verwacht.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC



Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause - announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5