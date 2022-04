Eerste namen voor opvolger van Alfred Schreuder bij Club Brugge vallen

Dinsdag liet De Telegraaf weten dat Alfred Schreuder één van de belangrijkste kandidaten is om bij Ajax als trainer aan de slag te gaan.

Ajax ziet trainer Erik ten Hag richting Manchester United vertrekken. Eén van de belangrijkste kandidaten om hem op te volgen is Alfred Schreuder.

Schreuder ging pas begin dit jaar aan de slag bij Club Brugge, na het vertrek van Philippe Clement richting AS Monaco. Hij zou nu terug naar zijn ex-ploeg waar hij assistent was kunnen trekken.

Club Brugge laat nog niet in zijn kaarten kijken hoe nakend het vertrek is en wie een mogelijke opvolger wordt. De kans is groot dat blauw-zwart weer voor een buitenlandse coach gaat.

Al circuleren er ook namen uit de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck wordt vaak genoemd. Zijn contract loopt af bij Gent en zijn werkwijze past bij blauw-zwart.

Ook Alexander Blessin, ex-coach van KV Oostende, wordt geregeld genoemd. Die had bij de wissel met Clement op de job op Jan Breydel gehoopt.