Scheidsrechtersbaas Elleray vrijgesproken na seksistische uitspraken

In januari werd de Belgische scheidsrechtersbaas Elleray op non-actief gezet door de voetbalbond nadat er in Engeland een onderzoek werd gestart rond seksistische en racistische uitspraken van Elleray. Dat onderzoek is nu afgerond.

En de Engelse voetbalbond zal Elleray niet meer vervolgen voor zijn uitspraken. "Hij werd in het verleden al eens gesanctioneerd voor die uitspraken en ze vonden dat hij geen twee keer gestraft moest worden voor dezelfde fouten", vertelt woordvoerder van het Referee Department Stefanie Forde bij Het Nieuwsblad. Hoewel het onderzoek afgerond is en Elleray geen verdere sancties krijgt, is het nog maar de vraag of hij wel kan aanblijven als hoofd van het Referee Department. Momenteel is de Brit nog met vakantie, daarna wordt zijn positie besproken.