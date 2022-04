COO Thorsten Theys nuanceert onrust bij KV Oostende: "Je mag niet beoordelen op één seizoen"

Niet alleen KV Oostende, maar ook AS Nancy en Esbjerg beleven moeilijke tijden binnen de Pacific Media Group.

In Nancy komen de supporters in opstand tegen PMG omdat de club naar derde klasse zal degraderen. Ook Esbjerg ondergaat hetzelfde lot. Aan de kust is de onrust bijzonder groot bij de fans over de toekomst van de club.

"Onze investeerders – de Ostend Investment Company, waarbij Pacific Media Group één van de aandeelhouders is – hebben vier Europese clubs gekocht in twaalf maanden tijd. Het is niet meer dan normaal dat er wat zaken niet zijn uitgedraaid zoals gepland", zegt COO Thorsten Theys aan de Krant van West-Vlaanderen.

"Je mag dat niet beoordelen op één seizoen. Het komt erop aan een model te hebben waarvan je zeker bent dat ze op een bepaald moment zal renderen en tegelijkertijd de kracht te hebben om het uit te houden tot dat moment aanbreekt."

Volgend seizoen degraderen normaal drie ploegen in 1A en de fans willen niet dat de club meteen van de start in de moeilijkheden komt.