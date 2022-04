Julien Gorius voorafgaand aan de wedstrijd tegen Seraing: "Spelers moeten geen extra druk op zichzelf leggen"

Zaterdag neemt RWDM het op tegen Seraing in de eerste barragewedstrijd. Het Brusselse team is vastbesloten om de vier magische letters terug te brengen naar het hoogste niveau.

RWDM bewees afgelopen zaterdag tegen Westerlo dat ze klaar zijn voor de play-offs tegen Seraing. "Het is een belangrijke dubbele confrontatie, maar de spelers moeten geen extra druk op zichzelf leggen. We moeten een zekere routine aanhouden voor de twee wedstrijden en niet te veel zaken veranderen", vertelde Julien Gorius.

"Er is geen team dat beter is dan het andere, het is 50-50. Onze tegenstander heeft veel individuele kwaliteiten, en het is aan ons om te proberen die te pareren met onze collectieve kracht. We hebben elk onze eigen wapens", onderstreepte de Brusselse sportdirecteur.

Twaalfde man

In het eerste duel zal RWDM kunnen rekenen op de aanwezigheid van de fans. "Het is heel belangrijk voor ons. Tijdens het gewone seizoen konden we zien dat onze 12e man zeer aanwezig was en dat hij een integrerend deel is van het succes van ons seizoen. Om met zoveel mensen achter je te spelen is onbetaalbaar. En het zal hetzelfde zijn in de terugwedstrijd," voegde hij eraan toe.

RWDM zou snel in eerste klasse kunnen terugkeren. "Het was niet per se het doel aan het begin van het seizoen. We hadden de top vier in ons achterhoofd. We zijn het jaar niet goed begonnen wat punten betreft. Naarmate het seizoen vorderde, werden we consistenter en verdienden we onze tweede plaats. Het zou geweldig zijn om terug te keren in de hoogste klasse voor de fans, de club en de voorzitter. Thierry Dailly heeft geweldig werk verricht sinds hij de club overnam. Om zeven jaar na de overname terug op het hoogste niveau te spelen is fantastisch. We zullen het moeten laten gebeuren, we zijn er nog niet. We zullen er alles aan doen om in de twee wedstrijden aanwezig te zijn", besloot Julien Gorius.