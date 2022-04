Na aanstelling Erik ten Hag: 'voormalig Engels bondscoach in beeld als assistent bij Manchester United'

Erik ten Hag werd donderdag officieel aangekondigd als manager van Manchester United vanaf volgend seizoen.

The Athletic weet dat Manchester United meteen de gesprekken heeft aangeknoopt met Steve McClaren. Erik ten Hag ziet in de ervaren Engelsman de ideale assistent om hem bij te staan in zijn avontuur bij Manchester United. Ten Hag was in het verleden nog assistent van McClaren bij FC Twente. Vanaf volgend seizoen zouden de rol wel eens omgekeerd kunnen zijn.

McClaren (60) was eerder al actief bij Manchester United. Hij was assistent bij het United van Ferguson dat in 1999 de treble pakte.

In zijn lange carrière was McClaren onder meer bondscoach van Engeland en was hij aan de slag als T1 van Wolfsburg, Middlesbrough, Newcastle United en Maccabi Tel Aviv. Op dit moment heeft hij een adviserende rol bij Derby County, dat onlangs degradeerde naar de League One.