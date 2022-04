Boetes te verwachten rond bekerfinale - Benito Raman: "Vooral in Brugge is er nog steeds haat tegenover mij omwille van dat liedje"

In de bekerfinale zongen zowel die van Anderlecht als die van Gent (jennend) opnieuw het liedje "Alle boeren zijn homo." Al is het vooral in Brugge nog steeds een probleem.

Zowel Gent als Anderlecht zullen wel weer een boete krijgen voor hun zangstondes in het Koning Boudewijnstadion. Toen Raman inviel voor paars-wit, jenden die van Gent hem met het befaamde nummer dat hij zelf ooit zong voor de Gentse spionkop - het begin van een hele hetze. Raken “Het wordt me veel minder toegeroepen dan vroeger, maar ik raak er klaarblijkelijk niet van af. In Brugge wordt dat nog steeds opgerakeld", aldus Raman zelf in Het Nieuwsblad. "Ginds is nog steeds heel veel haat tegenover mij, wegens dat liedje. Als iemand me zegt Mooi liedje dat jij ooit zong, dan denk ik echt: Waar kom jij nog mee af? Het is zes jaar geleden. Het moet zijn dat het mensen daar nog steeds raakt."