Dante Vanzeir heeft rode kaart helemaal achter zich gelaten: "Op bepaalde vlakken heeft het me deugd gedaan"

Dante Vanzeir slikte tegen Charleroi een rode kaart voor een slag in het gelaat van Ozornwafor. De sympathieke Limburger kreeg een schorsing van vijf speeldagen, maar is klaar om te schitteren in de play-offs.

In gesprek met Marc Degryse komt Vanzeir nog één keer terug op de rode kaart in HLN. "Op bepaalde vlakken heeft de schorsing me deugd gedaan, al had ik natuurlijk liever alles gespeeld. De kleinigheden waar ik last van had, zijn allemaal verdwenen. Ik sta scherp en ben honderd procent fit om alles te geven. Bovendien heb ik niet veel training nodig om een goeie match te kunnen spelen. Ook het vertrouwen is intact gebleven", aldus Vanzeir.

De immer sympathieke Vanzeir kwam door die slag in het oog van de storm terecht. "De media heeft het laten ontploffen. Het is een leerproces geworden voor mij, het zal niet meer gebeuren", maakt Vanzeir zich sterk.

Wel blijft Vanzeir overtuigd dat de scheidsrechter de fase niet helemaal correct heeft ingeschat. "De scheidsrechter moest ons een penalty geven, de verdediger van Charleroi moest geel krijgen. En ik moest ook van het veld gestuurd worden. In de voorafgaande wedstrijden maakte ik dezelfde situaties mee, waarin ook niet gefloten werd. Onbewust speelde dat ongetwijfeld mee in mijn reactie, die ik voor alle duidelijkheid niet wil goedpraten. Maar ik vind wél dat een scheidsrechter in zulke gevallen sneller moet ingrijpen."