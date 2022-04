Vincent Euvrard na de verloren wedstrijd tegen Seraing: "We verdienen vandaag minstens een gelijkspel"

Vincent Euvrard blijft ondanks de nederlaag van vandaag hoopvol en gelooft nog steeds in 1A-voetbal volgend seizoen.

Volgens Vincent Euvrard heeft RWDM niet gekregen wat ze verdienen. "In de eerste helft vergeten we de score te openen en net voor rust maakt Mikautadze het wel af voor Seraing. In de tweede helft creëren we vier à vijf kansen, maar ontbreekt het ons aan geluk. Als je naar de wedstrijd kijkt, was er geen groot verschil tussen beide ploegen en verdienen we vandaag minstens een gelijkspel", vertelt Vincent Euvrard na afloop van de wedstrijd.

De coach van RWDM gelooft nog steeds in 1A. "We gaan volgende week sterk moeten zijn om de score recht te zetten, maar ik geloof er nog steeds in. We hebben dit seizoen al vaak een achterstand kunnen rechtzetten. We gaan de wedstrijd van vandaag goed analyseren en daar lessen uit trekken om volgende week zo goed mogelijk voorbereid te zijn", zegt de coach van RWDM hoopvol.

Voor de wedstrijd van volgende week kan RWDM opnieuw rekenen op aanvaller Kévin Nzuzi. "Hij is onze topschutter en heeft individuele kwaliteiten om een match op zijn eentje te beslissen. Zijn snelheid en scorend vermogen kunnen het verschil maken volgende week", besluit Euvrard.