Vincent Kompany in een interview met de BBC: "Liverpool en Manchester City zijn de beste ploegen"

In een interview met de BBC vertelt Vincent Kompany dat Liverpool en zijn ex-club Manchester City de beste ploegen ter wereld zijn.

Vincent Kompany werd onlangs opgenomen in de 'Hall of Fame' van de Premier League. In een interview met de BBC praat hij over zijn oude club en Liverpool. "Manchester City en Liverpool zijn de beste ploegen in Engeland. En de Premier League is de grootste competitie ter wereld. Het zijn twee complete ploegen. Je kan daar misschien Bayern München aan toevoegen, maar op vlak intensiteit en druk zijn zij de beste", vertelt Kompany.

"Het opbouwen van bij de doelman doen zij als de beste. Het zijn topspelers en Josep Guardiola en Jürgen Klopp zijn fantastische trainers. Ik hoop dat de Premier League geniet van deze voetballers", besluit de ex-speler van Manchester City.