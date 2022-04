Top&Flop Union, Gent, Club Brugge en Anderlecht vs Standard, Beerschot en supporters

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten. Ook over de hele competitie.

TOP Union Het hoeft geen verrassing te zijn dat Union bij onze toppers van het seizoen hoort. Want ze werden kampioen van de reguliere competitie. Een goede doelman, een stevige organisatie, snel denkwerk van een prima coach, een leuk middenveld met Nielsen als metronoom en twee scorende spitsen ... wat moet een mens meer? © photonews AA Gent Hun inhaalrace kwam te laat, maar AA Gent toonde doorheen het seizoen eigenlijk van het beste voetbal dat we zagen. Met wat meer efficiëntie hadden ze altijd play-off 1 gespeeld. De bekerwinst zorgt voor een mooi Europees ticket, maar vermoedelijk wilden de Buffalo's meer dan wat ze kregen. Club Brugge & Anderlecht Het begin van het seizoen was wat aarzelend, maar uiteindelijk zijn Club Brugge en Anderlecht er ook bij in play-off 1. En dat deden ze beiden ook met globaal genomen zeker geen slecht voetbal. En dus is het afwachten wat ze in de eindstrijd nog vermogen. FLOP Standard Standard Standard blijft in de malaise verder denderen. De manier waarop het uiteindelijk ook op Stayen roerloos onderuitging was niet om aan te zien. Het was hét eindpunt van een heel droef seizoen dat voor de Rouches op een plaats eindigde die niemand vooraf durfde inschatten. © photonews Beerschot Beerschot was vorig seizoen nog een fiere promovendus, maar dit seizoen liep het helemaal verkeerd voor De Mannekes. En dus is het einde verhaal op het hoogste niveau in België. Benieuwd of de club voor een zoveelste keer zal herstellen van een uppercut. Supporters allerhande We zouden het over de VAR en arbitrage kunnen hebben, want ook daar liep dit seizoen heel wat mee verkeerd. Maar we moeten het ook over de supporters hebben, die dit jaar hun eigen rol speelden. Op verschillende velden bestormden ze het veld, met alle gevolgen van dien.