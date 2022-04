Na Club Brugge meldt subtopper zich voor Ilias Sebaoui: 'Wederzijdse interesse, al twee gesprekken geweest'

In een seizoen om heel snel te vergeten voor Beerschot was de jonge Ilias Sebaoui dé ontdekking. Sebaoui kreeg na de winterstop zijn kans en greep die met veel overtuiging. Al is het maar de vraag of hij de stap mee zal zetten naar 1B.

Eerder toonde Club Brugge al verregaande interesse om de frivole Beerschot-speler over te nemen. Volgens GVA heeft ook KV Mechelen zich de voorbije weken gemeld voor Sebaoui. En het is Malinwa menens. Sebaoui en zijn entourage zaten intussen al twee keer samen met sportief directeur Tom Caluwé. Beide partijen zien een transfer wel degelijk zitten. Vooral het feit dat Sebaoui, in vergelijking met Club Brugge, bij Malinwa meer uitzicht heeft op speelkansen, kan een doorslaggevende rol gaan spelen. Al is het maar de vraag of Beerschot zal meewerken aan een transfer. Sebaoui ligt nog tot medio 2025 onder het contract op het Kiel. Hij groeide op korte tijd uit tot een publiekslieveling en moet Beerschot volgend seizoen op sleeptouw nemen in 1B.