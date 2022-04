Standard maakte dit seizoen het vaakst gebruik van eigen jeugd, Union SG het minst

Uit een studie van het CIES Football Observatory blijkt dat Standard dit seizoen het vaakst eigen jeugdspelers heeft opgesteld. Unions SG presteert het slechtst.

Uit een rapport gemaakt door CIES Football Observatory blijkt dat Standard in 23,1 procent van het totaal aantal speelminuten een eigen jeugdspeler gebruikte. KRC Genk (18,9 procent) en Cercle Brugge (18,8 procent) vervolledigen de top drie.

Club Brugge staat met 17,1 procent op plaats vier. Charles De Ketelaere speelde hierbij een grote rol aangezien de Rode Duivel zo goed als elke wedstrijd aan de aftrap stond. Anderlecht volgt met 15,7 procent op plaats vijf in de rangschikking.

Kortrijk en Union SG doen het met minder dan één procent heel slecht. De leider in de competitie gunde slechts 0,1 procent van de gespeelde minuten aan eigen jeugd.

Als we kijken naar hoeveel verschillende jeugdspelers doorheen het seizoen zijn gebruikt, zien we Standard met 12 namen op kop staan, gevolgd door Anderlecht (acht). Genk gaf zes jeugdspelers speelminuten, terwijl bij Club Brugge dit seizoen vier voetballers uit de eigen academie in actie kwamen.

Percentage speelminuten eigen jeugdspelers:

1. Standard: 23,3%

2. KRC Genk: 18,9%

3. Cercle Brugge 18.8%

4. Club Brugge 17.1%

5 RSC Anderlecht 15.7%

6 KAS Eupen 14.7%

7 KV Mechelen 10.7%

8 RSC Charleroi 9.3%

9 Zulte Waregem 9.1%

10 KV Oostende 8.0%

11 Royal Antwerp 7.6%

12 OH Leuven 7.3%

13 KAA Gent 6.0%

14 RFC Seraing 2.2%

15 Sint-Truidense VV 2.0%

16 K Beerschot VA 1.9%

17 KV Kortrijk 0.3%

18 Union SG 0,1%