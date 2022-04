Vanden Borre duikt weer op en fileert Anderlecht: "Waarom offer je een jaar op aan huurlingen die straks toch weer weg zijn?"

Anthony Vanden Borre is weer in het land. Op de Franstalige radiozender Arabel kwam hij ineens opdraven als analist en gaf hij zijn mening over Anderlecht. Ongezouten, zoals steeds.

"Als ik Anderlecht zie, vraag ik me soms af waar het heengaat”, noteerde Het Nieuwsblad. “Toen Vincent Kompany arriveerde, was zijn project om jongeren te lanceren, maar tegenwoordig zie ik die talenten niet meer. Ik zie wel geleende spelers en dan vraag ik me af: waarom offer je een jaar op aan huurlingen die straks toch weer weg zijn?"

Vanden Borre zou de eigen jeugd nog meer kansen geven. "Besteed je dat jaar niet beter aan jonge talenten die je kunt laten rijpen? Hoeveel jaar is Anderlecht nu al kwijt? Hadden ze die drie, vier jaar niet beter besteed aan jonge gasten? Het eerste jaar moeten ze wennen, dan draaien ze beter en na drie jaar zijn ze fantastisch.”

Maar met jeugd haal je geen directe resultaten, merkten de andere genodigden op. “Vincent Kompany is de laatste grote man bij Anderlecht, maar vraag eens na of hij en de directie steevast op dezelfde lijn zitten. Of de plannen coherent zijn. Heeft Kompany nog alle sleutels in handen om Anderlecht weer naar de top te brengen met zijn project? Zijn idee was veel jeugd omringd met enkele toppers, zoals hijzelf en Chadli in dat eerste jaar. Helaas waren die ervaren mannen toen niet altijd fit.”