Verboomen krijgt topper Anderlecht-Club na commotie: "Hij deed wat zijn bazen gevraagd hebben"

Na alle commotie van het afgelopen weekend rond de rode kaarten voor Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck is er bij het Referee Department beslist dat Nathan Verboomen, de ref van dienst, een topper krijgt toegewezen. Hij fluit zondag Anderlecht-Club Brugge. Een teken van steun.

Ex-ref Tim Pots vindt het niet zo raar dat Verboomen nu een match in de Champions' Play-offs krijgt van het Referee Department. ''Verboomen is een internationale ref die een wedstrijd in de Europe play-offs gefloten heeft. Dan is het logisch dat hij de week erop een match in de Champions' play-offs krijgt. Een échte topper is het ook niet, gezien de omstandigheden. Enkel Club-Union valt nog onder die categorie", zegt Pots in HLN.

"Maar het belangrijkste: Verboomen deed wat zijn bazen gevraagd hebben. Hij volgde de richtlijnen. Het is niet zíjn keuze geweest om zo streng te zijn. En de clubs zijn zeer specifiek op de hoogte gebracht. Het zou voor Verboomen niet slim geweest zijn om niet op te treden. Bovendien: Odjidja had ongelijk met zijn protest, en Vanhaezebrouck ging hard tekeer."