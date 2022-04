'Luka Elsner ligt buiten en... Standard wil Still T1 maken'

De nieuwe eigenaars van Standard hebben Luka Elsner dan wel aan de deur gezet, maar dat wil niet zeggen dat de volledige technische staf moet vertrekken. Zo kan Will Still aan de slag als coach.

777 Partners heeft Will Still aangeboden om volgend seizoen Jong Standard onder zijn hoede te nemen in 1B. Belangrijk detail: de Rouches zijn nog niet zeker dat hun jonkies in tweede klasse zullen kunnen spelen.

Het Nieuwsblad weet dat Still oren heeft naar de aanbieding, maar eerst zekerheid wil omtrent het 1B-verhaal. Hij was in het verleden al hoofdcoach van Lierse SK en Beerschot VA.