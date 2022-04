RWDM gaat alles geven tegen Seraing: "De Camargo zal 100 procent zijn in zijn laatste match"

RWDM had zijn kansen in de heenmatch tegen Seraing, maar liet ze liggen. De Brusselaars willen dat zaterdag nog rechttrekken. "Alles is nog mogelijk", aldus trainer Vincent Euvrard.

"Een vroeg doelpunt zou ideaal zijn, zodat we hen van in het begin van de wedstrijd onder druk kunnen gezet. Maar in het voetbal gaat het niet altijd zoals je wilt", zei Euvrard op zijn persconferentie. "We zullen slim moeten zijn en vooral vooruit durven te spelen, zoals we in elke wedstrijd doen."

Al zal RWDM zijn kansen wel moeten afwerken. "We hebben de heenwedstrijd geanalyseerd en weten nu wat we beter moeten doen. In de heenwedstrijd hebben we getoond dat we Seraing pijn kunnen doen. We staan maar één doelpunt achter, alles is nog mogelijk."

Met Igor De Camargo, die nog één laatste keer wil vlammen. "Het is de laatste match van zijn carrière. Hij zal 100 procent zijn", zei Euvrard.