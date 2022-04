Anderlecht grootste slachtoffer van nieuwe regels voor beloftenploegen in 1B

Maandag werd vergaderd over de regels voor de beloftenploegen die in 1B zullen meespelen, maar die worden niet overal warm onthaald.

Het Nieuwsblad schrijft dat er bepaalde regels op tafel gelegd worden die voor de ene ploeg uit de Jupiler Pro League al beter uitkomen dan voor de andere.

Zo zouden spelers jonger dan 23 jaar niet meer in 1B mogen spelen als ze in hun carrière 15 matchen met minstens 45 speelminuten in 1A meespeelden. Voor spelers jonger dan 20 jaar zou het om 20 matchen gaan.

Anderlecht zou het grootste slachtoffer van die regel zijn, met onder andere Kana, Sardella en El Hadj die de grens al overschreden over er bijna zijn. Er wordt verwacht dat de regel nog aangepast zal worden.

Het alternatief is dat er gekeken wordt naar de wedstrijden van het lopende seizoen. Na bijvoorbeeld 10 speeldagen zou er een percentage opgemaakt worden. Wie bijvoorbeeld 75 procent meespeelde, zou dan niet meer in 1B mogen aantreden. Volgende week volgt een nieuw overleg.