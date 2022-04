KRC Genk op volle sterkte tegen KV Mechelen, opvallend: geen plaats voor miljoenenaankoop in 22-koppige selectie

Racing Genk won op de vorige speeldag in extremis op het veld van AA Gent. Hierdoor ligt voor de Limburgers alles terug open in de Europe play-offs. Vrijdag opent Racing Genk de tweede speeldag met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.

Bernd Storck maakte donderdag een ruime, 22-koppige selectie bekend voor de wedstrijd tegen Malnwa. Andras Németh, die vorige week matchwinnaar werd, is opnieuw van de partij.

Via de officiële kanalen laat Racing Genk weten dat iedereen beschikbaar is. Dat betekent dat Storck knopen door te hakken heeft. Opvallend daarbij is dat er voor Mike Trésor geen plaats is in de ruime voorselectie.

De 22-jarige creatieve middenvelder werd afgelopen zomer nog voor 3,5 miljoen weggeplukt bij Willem II. Vorige week viel Trésor nog iets meer dan een kwartier in tegen AA Gent, maar voor de wedstrijd tegen Malinwa rekent Storck niet op hem.