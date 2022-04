Ralf Rangnick wil meer dan alleen adviseur worden bij Manchester United en overweegt bondscoach te worden

Opvallend nieuws vanuit Manchester United. Zo zou Ralf Rangnick niet alleen adviseur worden voor United bij ook nog bondscoach.

Ralf Rangnick overweegt het volgens The Daily Mail om bondscoach van Oostenrijk te worden. Hij werd eind vorig jaar aangesteld als interim-coach, daarna zou hij aanblijven als adviseur. In die hoedanigheid gaat Rangnick dan samenwerken met Erik ten Hag, die na dit seizoen manager wordt op Old Trafford.

Het bondscoachschap van Rangnick zou zijn adviserende rol bij Man Utd niet in de weg zitten.