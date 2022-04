Koni De Winter is reserverol bij Juventus beu en wil vertrekken

Koni De Winter, die geen speelminuten krijgt, zal niet bij Juventus blijven en zal naar verwachting worden uitgeleend of de club definitief verlaten.

Koni De Winter (19) leek dicht bij een definitieve overstap naar het seniorenteam van Juventus. De jonge Belgische middenvelder, speelde zelfs twee wedstrijden in de Champions League. Maar in de Serie A kwam hij niet van de bank en stond hij zelfs het vaakst opgesteld in de Serie C bij het reserveteam.

De Winter zou in dit tempo niet nog een seizoen willen leven. Gazzetta dello sport onthulde vrijdag dat de Belg, die tot 2024 onder contract staat bij Juventus, naar verwachting de club komende zomer zal verlaten, al dan niet op huurbasis. Koni De Winter was de vorige zomer dicht bij een uitleenbeurt aan Club Brugge, maar bleef uiteindelijk bij Juventus.