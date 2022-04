Kompany legde er de zweep op deze week: "Ik wil de kogels opvangen, maar iedereen moet wel mee naar de oorlog willen"

Dat de spelers van Anderlecht geen leuke week gehad hebben... De zweep werd er opgelegd, want Vincent Kompany was tijdens zijn analyse vernietigend geweest voor alles en iedereen. "Soms brul ik, soms motiveer ik. En het was zeker niet het tweede", zei hij vrijdag.

De match tegen Union heeft sporen nagelaten. "Iedereen is daar een tijd mottig van geweest. Noch in de inhoud, noch in de manier waarop zijn we op niveau geweest. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben nog heel lang kwaad geweest. Het was duidelijk niet genoeg en ik verwacht nu een reactie. Ik ben iemand die alles benoed, soms al brullend, soms motiverend. Maar deze week was het zeker het tweede niet", liet hij weten. "Ik heb beter geslapen na de bekerfinale dan na Union ja."

De play-offs zijn uiteraard een andere competitie en de verwachtingen waren hoog gespannen. "De details tellen, hoe alert je bent, hoe bereid je bent om te knokken. Het voetbal zal op een bepaald moment wel boven drijven, maar dat is niet genoeg. Je moet ervoor willen vechten. Of ik meer grinta zag op training deze week? Ze hadden geen keuze hoor, geloof me. Ik vang de kogels op voor het team, altijd en overal, maar ze moeten wel mee naar de oorlog willen. Dat is vandaag een cruciaal gegeven voor ons."

Toch wil hij niet alles afbreken. "Ik laat niet één of twee wedstrijden bepalen over hoe we ons seizoen beoordelen. We hebben een seizoen gespeeld waarin we meer punten en meer doelpunten haalden dan vorig seizoen. We hebben top drie gehaald en de bekerfinale gespeeld. De jongens hebben het fantastisch gedaan, maar het is niet genoeg. Nu moeten we nog meer verwachten van elkaar. Op 50 procent winnen we geen matchen. We moeten knokken en in moeilijke momenten terugkomen met de wil om nog meer te vechten."