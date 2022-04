Hein Vanhaezebrouck heeft rode kaarten nog niet verteerd en haalt uit naar scheidsrechtersbaas: "Layec is een leugenaar"

Na de rode kaarten van Odjidja en Vanhaezebrouck tegen Racing Genk uitte de coach van de Buffalo's felle kritiek op de arbitrage. Ook een week na de feiten zit het Hein Vanhaezebrouck nog heel hoog.

In gesprek met Marc Degryse voor HLN is Vanhaezebrouck niet mals voor scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. "Onze vriend zegt dat er maar 16 niet-gecorrigeerde fases geweest zijn die fout waren. Wij alleen al zitten aan 16! En alle andere clubs zeggen hetzelfde... Daarom ga ik niet meer naar die mensen luisteren", aldus Vanhaezebrouck.

"Ik heb vorig jaar met die gast gebabbeld in aanloop naar play-off 2. Wat hij allemaal vertelt, is onvoorstelbaar. Dat is dus een grote leugenaar. Hij is alleen maar bezig met het feit dat de cijfers aan het einde van de rit goed moeten zijn. Maar ze kloppen in de verste verte niet, die cijfers."