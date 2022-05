📷 Matthijs De Ligt na overlijden Raiola: "Jij deed alles voor ons, nu moeten wij alles doen voor je familie"

Supermakelaar Mino Raiola was enorm geliefd bij zijn spelers. Na Mario Balotelli, stuurt nu ook Matthijs De Ligt een ontroerend bericht de wereld in over de gestorven zaakwaarnemer.

De dood van de 54-jarige supermakelaar raakte de hele voetbalwereld. Zo ook Matthijs De Ligt, die een pakkend bericht in petto had. "Jij streed samen met je team voor je spelers en daarom was je zo geliefd bij hen. Je zei altijd: ze zijn als mijn zoons, als mijn familie. Nu is het tijd om de rollen om te draaien. Jij deed alles voor ons, nu moeten wij alles doen voor jouw geliefden en je familie." Eindigen deed de Nederlandse verdediger op een ontroerende manier. "Jij wist zo veel over bepaalde zaken dat ik boos ben op mezelf dat ik je niet meer heb gevraagd. Ik weet zeker dat er ooit een moment komt waarop ik je alsnog meer kan vragen en je een knuffel kan geven. Ik mis je nu al veel te veel. Ik hou van je, Mino." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Matthijs de Ligt (@mdeligt_)