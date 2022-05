Union op één zege van Champions League: "Dudenpark zal te klein zijn" en "Blessure Rits kan belangrijke factor zijn"

De komende wedstrijden zullen vermoedelijk een en ander in een definitieve plooi leggen wat betreft de titel. Union mag nu echt wel dromen van de Champions League.

De kampioen plaatst zich voor de poulefase van de Champions League, het nummer twee mag op zijn minst de voorrondes spelen.

En daar lijkt Union nu al heel dicht bij te staan. Met nog vier speeldagen voor de boeg hebben de Brusselaars tien punten voorsprong op Antwerp en Anderlecht.

Polepositie

Een keertje winnen nog en de top-2 is in ieder geval al binnen. Een keertje winnen tegen Club Brugge en ze blijven ook na vier speeldagen sowieso in polepositie voor de titel.

"De titelstrijd kan alvast volop losbarsten vanaf zondag in het nostalgische decor van het Dudenpark, dat veel te klein zal zijn om iedereen die wil gaan kijken een plekje te geven", kijkt ook Bert Sterckx bij Sporza alvast volop vooruit.