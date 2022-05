'Bondsparket vervolgt Hein Vanhaezebrouck voor aanhoudende kritiek op spelleiding en scheidsrechtersbaas'

Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijk zijn mening laten gelden, onder andere over scheidsrechtersbaas Layec. De coach van de Buffalo's komt zo weer in het vizier van het Bondsparket.

Vanhaezebrouck heeft nog maar pas een schorsingsdag uitgezeten. De trainer van AA Gent zat niet in de dug-out in de uitwedstrijd tegen Sporting Charleroi, nadat hij twee gele kaarten kreeg en dus uitgesloten werd in de thuismatch tegen KRC Genk.

Die straf is afgehandeld, maar ook in de spelerstunnel zou hij verder kritiek geuit hebben. Volgens Het Laatste Nieuws vraagt het Bondsparket hiervoor nog eens een speeldag schorsing en een boete van 1000 euro. In diezelfde krant haalde Vanhaezebrouck onlangs zwaar uit naar scheidsrechtersbaas Bertrand Layec en ook hiervoor hangt hem een sanctie boven het hoofd.

'Grote leugenaar'

Vanhaezebrouck had Layec 'een grote leugenaar' genoemd. Het Bondsparket vraagt vanwege deze uitlatingen twee speeldagen voorwaardelijk en een boete van 2000 euro.