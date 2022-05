Charleroi recupereert Ilaimaharitra, maar ziet onder meer Club-huurling uitvallen met breukje

Charleroi begon, tot ongenoegen van heel wat fans, met 0 op 6 aan de Europe play-offs. Vrijdagavond ontvangt de ploeg van Edward Still Racing Genk, dat in de nacompetitie een perfect rapport kan voorleggen.

Op zijn perspraatje had Edward Still goed en slecht nieuws te melden. Aanvoerder Marco Ilaimaharitra, die vorige week forfait moest geven door knieproblemen, heeft de groepstraining van donderdag goed verteerd. De middenvelder lijkt dan ook speelklaar voor het duel van vrijdag.

De coach van Charleroi meldde daarnaast dat het seizoen van Jackson Tchatchoua en Club-huurling Youssouph Badji ten einde is gekomen.

Tchatchoua is al langer out met een knieblessure en zal volgende week maandag geopereerd worden aan de meniscus. Badji liep dan weer breukje in de voet op. Voor beide spelers zit het seizoen er enkele weken vroeger dan de rest op.