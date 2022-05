Ook in jacht op Europees ticket blijft Storck roteren: "Ideale manier om iedereen scherp te houden"

Racing Genk begon met twee zeges aan de Europe play-offs, waardoor de Limburgers volop meedoen voor een Europees ticket. Vrijdag gaat de ploeg van Bernd Storck op bezoek bij Charleroi. De Duitse coach van Genk gaf tijdens zijn perspraatje aan andermaal te zullen roteren.

"Voor mij is dat de ideale manier om iedereen scherp te houden. Er is geen druk als je telkens met dezelfde elf spelers speelt. Bovendien hebben we een sterke en brede kern. Niemand is zeker van zijn plek en dat accepteren ze ook. Ik voel bij iedereen de focus op ons doel: het laatste Europees ticket bemachtigen", aldus Storck bij HLN.

Het valt dan ook te verwachten dat Théo Bongonda, na zijn twee doelpunten afgelopen weekend, opnieuw in de basis gedropt zal worden. De Congolese international leek zich niet te kunnen vinden in zijn rol als bankzitter. "Théo is een goeie gast, iemand die altijd goedgezind is. Hij werkt hard, hoewel soms iets minder hard dan andere spelers. Ik heb hem op een duidelijke manier bijgebracht wat ik van hem verwacht."

"Ik heb niets aan te merken op zijn gedrag en hij is onze vice-aanvoerder. Wij willen samen vooruit", besluit Bernd Storck.