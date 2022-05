Rapha Holzhauser kondigt vertrek bij Beerschot aan: "Er komt een einde aan dit mooie hoofdstuk"

Met zijn fluwelen linkervoet was Rapha Holzhauser vorig seizoen de ontdekking en smaakmaker bij Beerschot. Dit seizoen kon de Oostenrijker zijn stempel niet drukken op de zwalpende Ratten.

Raphaël Holzhauser (29) zal niet mee degraderen naar 1B. De Oostenrijker ligt nog een seizoen onder contract op het Kiel, maar net als Joren Dom heeft Holzhauser een clausule in zijn overeenkomst opgenomen dat hij bij degradatie transfervrij kan vertrekken. Van die clausule gaat Holzhauser gebruik maken, zo geeft hij aan op Instagram.

"Na drie jaren komt er een einde aan dit mooie hoofdstuk", klinkt het onder meer.

Rapha Holzhauser was in 98 wedstrijden betrokken bij 60 doelpunten. Door zijn goede prestaties bij Beerschot werd hij zelfs opgeroepen voor de Oostenrijkse nationale ploeg. In 2020 eindigde Holzhauser achter Refaelov op de tweede plaats in de Gouden Schoen.