RWDM behoudt het vertrouwen in Vincent Euvrard: "Mijn werk is hier nog niet af"

Vincent Euvrard is ook volgend seizoen de coach van RWDM. De Brusselse club die volgend seizoen in 1B uitkomt, verloor onlangs nog de barragewedstrijden tegen Seraing voor promotie.

Vincent Euvrard heeft zonet een nieuw contract voor drie seizoenen ondertekend. De Belgische coach eindigde dit seizoen met RWDM op de tweede plaats in 1B en verloor met het kleinste verschil tegen Seraing voor promotie.

Voor RWDM was het een prioriteit om Euvrard langer aan boord te houden. "Na de goede resultaten van dit seizoen was het één van de prioriteiten van de directie om voor stabiliteit en continuïteit binnen de sportieve stad te kiezen", staat te lezen op Twitter.

"Ik ben heel blij dat ik mijn avontuur met RWDM kan voortzetten. Ik heb het gevoel dat mijn werk hier nog niet af is, en dat we nog op veel aspecten progressie kunnen boeken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel mooie dingen samen zullen beleven", zegt Vincent Euvrard.