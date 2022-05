Union SG schreef al geschiedenis met aanstelling van Head of Sustainability: "Tegen 2040 klimaatneutraal zijn"

Union hoopt binnenkort geschiedenis te schrijven door als promovendus landskampioen te worden. In de structuren van de club werd al op een andere manier geschiedenis geschreven.

Union is de eerste club in de Jupiler Pro League die een fulltime sustainability manager heeft aangesteld. Raphaële Moeremans vervult die functie bij de Brusselaars en vertelt op de site van de Pro League hoe dat in het werk is gegaan. "Al jaren ben ik supporter van Union. En toen één van mijn vrienden me in het voorjaar van 2021 wees op de openstaande vacature van duurzaamheidsmanager, wilde ik deze kans niet laten liggen."

Langetermijnstrategie

"Het is fantastisch om de club van mijn hart te helpen bij het professionaliseren, en tegelijk een positieve impact te hebben op de maatschappij", kan Moeremans zich helemaal uitleven. Waarom is er eigenlijk een sustainability manager bij Union? "De club wil écht investeren in duurzaamheid. In het verleden namen we tal van initiatieven, maar Union ambieert over te stappen naar een structurele aanpak met een duidelijke langetermijnstrategie."

Dan moet er ook iemand zijn die erop toeziet dat die geïmplementeerd wordt. "Union is zich volop aan het professionaliseren. Duurzaamheid zal daarin een centrale rol innemen." Dat gaat ook gepaard met concrete doelen. "Onze club verbindt zich ertoe haar CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren. Tegen 2040 willen we volledig klimaatneutraal zijn en dus de uitstoot tot nul herleiden."