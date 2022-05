Edward Still vraagt realisme aan Charleroi-fans: "Ik zie bij Genk jongens van 10 miljoen rondlopen"

Charleroi ontvangt vanavond Genk. Nadat de eigen fans zich vorig weekend tegen de ploeg keerden, hoopt trainer Edward Still hen nu weer aan hun kant te krijgen. Al wil hij daar wel wat nuances aan toevoegen.

Still wil ook wel wat realisme bij de fans, die tegen Gent de eigen spelers uitfloten en applaudiseerden als de tegenstander aan de bal was. “Wij moesten in januari onze eerste spits verkopen voor 10 miljoen euro, ik zie bij ploegen als Genk een paar jongens rondlopen die meer dan 10 miljoen euro waard zijn", zei hij op zijn persconferentie.

"Je mag niet vergeten dat we zesde zijn geëindigd en we daarmee vroeger in play-off 1 zaten. We hebben hier niet de financiële mogelijkheden van Antwerp of Club Brugge, dus moeten we slim zijn. We hebben onze rekruteringscel opgewaardeerd en brengen stelselmatig jongeren. Dat is de weg die we hebben ingeslagen.”