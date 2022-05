Supersub voelt zich goed: "Geen vaste basisspeler. Maar wie is dat wel bij Genk?"

Racing Genk heeft nog altijd zicht op een Europees ticket en wil die finale tegen een ploeg uit play-off 1 spelen.

Joseph Paintsil kan perfect leven dat je hem aanduidt als een supersub. Hij scoorde één keer en gaf twee assists in twee invalbeurten. “Ik weet dat ik geen vaste basisspeler ben. Maar wie is dat wel bij Genk? De concurrentie is erg groot”, zegt Paintsil aan Het Belang van Limburg.

“De coach kan makkelijk meer dan 20 spelers tussen de lijnen brengen. Aan een match beginnen of invallen, voor mij maakt het geen verschil. Ik probeer altijd een impact te hebben op het spel. Ik voel me deel van het geheel. Natuurlijk wil ik liefst altijd aan de aftrap staan. Maar zeker bij deze coach hoort roteren erbij. Geen probleem dus met de term supersub. Maar ik wil wel meer.”

Racing Genk gaat resoluut voor het laatste Europese ticket. “Mentaal staan we op dit ogenblik sterk. We hebben ons Europese lot nog altijd in handen. Winnen van Gent en voldoende punten pakken in de andere duels. Dan hebben we een finale beet tegen een ploeg uit play-off 1. We hebben nog altijd een doel voor ogen. Laat ons dat vasthouden tot het einde.”