Schreuder is er nog niet aan uit: "We hebben verschillende dingen geprobeerd"

Alfred Schreuder mist voor de rest van de play-offs sterkhouder Mats Rits en moet dus uitkijken voor een oplossing.

Mats Rits is er het hart van in met zijn blessure die hem zeker een half jaar aan de kant zal houden. “Het is natuurlijk niet zo goed met hem. Hij is natuurlijk ongelofelijk teleurgesteld. Maar je ziet wel dat hij mentaal sterk is”, zegt Alfred Schreuder over zijn sterkhouder.

“Ik denk dat de kracht die hij altijd heeft in zijn hoofd, dat wij die zullen kunnen gebruiken komend weekend. Hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt na de winterstop. Hij zorgde altijd voor goeie diepgang en balans op het veld, dat was altijd heel vervelend voor de tegenstander.”

Schreuder wil geen naam van een vervanger noemen. “Ik wil niet wat op namen ingaan wat zijn vervanger betreft. We hebben verschillende dingen geprobeerd, we zijn er nog niet helemaal uit hoe we hem gaan vervangen.”

Over de match zelf wou de trainer niet veel kwijt. Je kan het zien als een soort Champions League-duel, uit en thuis. Voorin zijn ze levensgevaarlijk met snelle omschakelingen. Achterin kunnen ze goed voetballen en ze hebben ook een sterk middenveld. Ik vrees niemand, maar ik heb wel respect voor ze. Het zou kunnen dat de beslissing over de titelstrijd hier valt, maar niet per se. Ik denk dat zondag voor ons nu het allerbelangrijkste is. En als we verliezen? Zo denk ik niet."

Veel meer dan dat had Schreuder niet te zeggen. Na amper 6 minuten was hij weg.