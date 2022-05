Will Still weg bij Standard, trainingen stoppen meteen

Er staat duidelijk heel wat te gebeuren bij Standard. De nieuwe eigenaar 777 Partners maakt meer dan schoon schip.

De nieuwe eigenaars van Standard zetten meteen na hun aanstelling trainer Luka Elsner en zijn assistent aan de deur. Will Still mocht wel blijven en leidde de trainingen ondertussen. Tot vandaag. Volgens La Dernière Heure is er vandaag beslist te stoppen met trainen, terwijl dat normaal tot en met 13 mei was.

De Waalse krant schrijft ook dat Will Still niet bij Standard blijft, terwijl dat eerst wel de bedoeling leek te zijn. Vanmorgen werd voor het laatst getraind en werd er afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Still werd de job van trainer van de beloftenploeg in 1B aangeboden, maar dat aanbod heeft hij afgeslagen. De huidige coach Geoffrey Valenne van het beloftenteam weet niet of hij aan boord mag blijven richting volgend seizoen.