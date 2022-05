FC Nantes (met Moses Simon) verrast en wint Franse beker na nipte overwinning tegen Nice

Zaterdagavond werd de finale van de Franse beker gespeeld in het Stade de France. Daarin toonde FC Nantes zich de sterkste.

Geen PSG in de finale, geen Marseille, geen Monaco, geen Lyon... Wel OGC Nice tegen FC Nantes. Nice knikkerde achtereenvolgens PSG en Marseille eruit en Nantes haalde het in de halve finale van het AS Monaco van Philippe Clement. Nadat PSG de laatste 8 jaar maar liefst 7x de beker kon winnen, kregen we nu dus een andere laureaat.

De laatste trofee van Nice was de Coupe de France in 1997 terwijl Nantes in 2001 nog de Franse competitie kon winnen. Bij Nantes speelde Moses Simon, ex-Gent, mee in de aanval.

Na een eerste helft waarin Nice geenenkel schot tussen de palen kon noteren, kon ook Nantes niet scoren. Twee minuten na de rust zorgde Ludovic Bias vanop de strafschopstip voor de 0-1.

Nice eindigde nog met een stevig slotoffensief maar een goed keepende Alban Lafon liet zich niet passeren zodat Nantes voor de 4e keer in de geschiedenis de Coupe de France op zijn naam kon schrijven.