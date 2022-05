🎥 Serge Gumienny gaat niet akkoord met oordeel Referee Department: "Als je ziet met welke kracht Koffi Paintsil neerhaalt, dat is toch rood?"

Tijdens Charleroi-Genk vorige vrijdag schoffelde Koffi Paintsil na 26 minuten onderuit, en kreeg de doelman hiervoor slechts geel. Het Referee Department steunt intussen de beslissing van de ref, maar daar is voormalig ref Gumienny niet mee akkoord.

"Voor mij is dit donkerrood. Als je ziet met welke kracht en snelheid Koffi Paintsil neerhaalt, dat is toch rood? Zeker als je de aanvallers wat wil beschermen in het huidige voetbal", aldus de Belgische ex-scheidrechter.

Het Referee Department steunt daarentegen de beslissing van de ref om Koffi slechts geel te geven. "De scheidsrechter geeft een gele kaart aan de doelman voor een roekeloze fout en voor het stoppen van een beloftevolle aanval. KRC Genk-aanvaller Joseph Paintsil gaat bij deze situatie niet recht op doel af. Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter", klinkt het.

Hierbij nogmaals de bewuste fase: