'Na Turkse interesse bereidt ook Franse topclub een bod voor op Standard-aanvaller'

Standard krijgt de kans om de bankrekening te vullen. Olympique Lyonnais is concreet voor Jackson Muleka. De Franse topclub bereidt een openingsbod voor.

Standard verhuurt Jackson Muleka momenteel aan Kasimpasa SK. De aanvaller doet het héél goed in Turkije. Galatasaray SK, Fenerbahçe SK én Besiktas JK hebben hem om die reden al op de verlanglijst gezet.

Maar dat is niet alles. Volgens de Franse media is de interesse van Olympique Lyonnais héél concreet. De Fransen hebben nog geen officiële telegram gestuurd, maar het openingsbod is op komst.

Aanval rond bouwen of verkopen?

Het was de bedoeling van de nieuwe eigenaars van Standard om Muleka volgend seizoen zijn doelpunten op Sclessin te laten scoren. Een lucratief bod zullen de nieuwe eigenaars van de Rouches echter niet weigeren.