Standard Luik haalt nieuwe sportief directeur weg bij Manchester City

Nieuwe bazen, nieuwe wetten... Nieuwe eigenaars op Standard zorgen voor een volledig nieuwe lijn. Zo hebben ze een nieuwe sportief directeur weggehaald bij Manchester City.

Fergal Harkin wordt door de nieuwe eigenaars weggeplukt bij Manchester City, waar hij sinds 2015 actief was als ‘Football Partnerships and Pathways Manager’. In die functie stond hij aan het hoofd van de samenwerking van City met andere clubs en behield.

Harkin is geen onbekende in de voetbalwereld. Zo kon hij vorig seizoen aan de slag bij Celtic, maar die deal ging uiteindelijk niet door.