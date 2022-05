Top&Flop Antwerpsupporters, Schreuder en Ciske vs Antwerp, Genk en strafschopetiquette

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP De wissels van Schreuder Er kan altijd over gediscussieerd worden: deed Schreuder het slecht met zijn keuzes bij de aftrap, of net goed door te wisselen? Feit is dat de match kantelde door de wissels en dat Skov Olsen meteen voor misschien wel dé assist van het kampioenschap zorgde. Ciske Neen, het was nog niet het seizoen van Francis 'Ciske' Amuzu, maar tegen Antwerp kon hij met een hattrick misschien wel éindelijk eens tonen wat hij allemaal kan. © photonews Toegegeven: het waren niet de moeilijkste doelpunten. Maar hij stond er toch maar keer op keer. Op weg naar Europa met Anderlecht ook meteen. Antwerpsupporters En dan toch nog een ferme pluim voor de supporters van Antwerp. In een seizoen waar al te veel fans zich negatief lieten opmerken, deden die van The Great Old het prima. Zelfs bij een 0-4 achterstand tegen Anderlecht bleven ze zingen voor hun team. Dat verdient zeker en vast een pluim. FLOP Strafschopetiquette Strafschopetiquette In deze fase van het kampioenschap zou strafschopetiquette misschien niet meer het belangrijkste moeten zijn. Dante Vanzeir zat ook tegen Club Brugge niet echt in de match, maar trapte toch een elfmeter (knullig naast). Op zo'n momenten is het misschien gewoon aan Nielsen om de verantwoordelijkheid te nemen? © photonews Antwerp Tactisch? Overklast. Technisch? Overklast. Duelkracht? Te weinig. Neen, het was geen leuke wedstrijd voor Antwerp op De Bosuil tegen Anderlecht. De derde plaats wordt zo een heel pak moeilijker en zo moet The Great Old hopen dat Gent play-off 2 wint om sneller zeker te zijn van Europees voetbal. Genk Genk liet zich de kaas makkelijk van het brood stelen door Charleroi in de slotfase en had zelfs nog bijna verloren. Voor een team dat absoluut Europees voetbal wil spelen is het misschien toch te weinig. Het moet nu haast 9 op 9 halen in de laatste drie wedstrijden om Gent nog voorbij te gaan.