Na de koude oorlog in Charleroi: Genk klaart de lucht met eigen supporters

Na vorig weekend was er het één en ander te bespreken tussen de spelers van Genk en hun fans. Op Charleroi werden ze uitgejouwd en de spelers keerden hun rug naar de meegereisde supporters. Die plooien werden nu gladgestreken.

Kapitein Bryan Heynen ging samen met trainer Bernd Storck in gesprek met de afgevaardigden van de supportersclubs. Storck had eerder op zijn persconferentie al aangegeven dat wat er gebeurde in Charleroi moest uitgeklaard worden.

Ze spraken twee uur met elkaar en de lucht is uitgeklaard. De supportersclubs gaven ook aan dat ze het niet eens waren met het boegeroep van enkelingen. Heynen en Storck hadden het over 'een goed gesprek' en zijn er zeker van dat er vanavond steun zal zijn voor de ploeg.